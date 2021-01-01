مشروب يمكن تناوله لتخفيف الحموضة بدون أدوية



الحموضة الحموضة



كلنا عانينا من الحموضة في مرحلة أو أخرى إذا كنت تبحثين عن أفضل مشروب لتخفيف الحموضة بدون أدوية والتخلص من أعراضها الشائعة والتي تسبب ألمًا شديدًا في المعدة ، وحرقًا ، وانتفاخًا وإذا كنت تعاني من هذه المشاكل مرارًا وتكرارًا إليك أفضل مشروب لتخفيف الحموضة بدون أدوية.



علاجات منزلية سريعة من مطبخك يمكن أن تساعد على تخلصك من الحموضة فورا وتعزز صحة معدتك بشكل عام إليك أفضل العلاجات المنزلية فعالية لحرقة المعدة والحموضة وعسر الهضم ببعض العادات الصحية وهي كالتالي :



1-لا تفرطي في تناول الطعام:

يجب عدم الإفراط في تناول وجبات أطعمة كبيرة الحجم الوجبة لأنها تزيد من الحموضة وتدفع أحماض المعدة مرة أخرى إلى المريء مما يؤدي إلى ارتجاع المريء وعسر الهضم وتشنجات المعدة وعدم الراحة . بدلًا من ذلك ، تناولي كميات أصغر ولكن على فترات منتظمة لمنع الحموضة وذلك لأن البقاء جائعًة لفترة طويلة أو وجود فجوات طويلة بين وجباتك يمكن أن يسبب أيضًا الحموضة.



قد يعجبك أيضا...

2-مضغ العلكة:يساعد مضغ العلكة على تحفيز اللثة وتدفق اللعاب يمكنك مضغ العلكة لمدة عشر دقائق كأحد العلاجات المنزلية لعسر الهضم .3-لا تنم على جانبك الأيمن:عند النوم استدر على جانبك الأيسر ونم. يمنع هذا الوضع ارتجاع الحمض لأنه لا يسمح لأحماض المعدة المسببة للتآكل بدخول المريء.4- أطعمة صحيةإن تناول الأطعمة الصحيحة يساعد في الحفاظ على الحموضة تحت السيطرة مثل الموز: فهو مفيد للغاية لصحة الأمعاء والمعدة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعزز عملية الهضم كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يزيد من إنتاج المخاط في المعدة مما يمنع تكوين الأحماض الزائدة وكذلك يحارب الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض.على الجانب الآخر بجانب العادات السابقة يمكن علاج الحموضة والحرقان بالمنزل بالحليب فمن المعروف أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعد أحد المكونات الرئيسية في مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبيةيمكن تناول اللبن الرائب فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على التغلب على حموضة المعدة . يعمل حمض اللاكتيك على تهدئة المعدة عن طريق تغطية بطانة المعدة وتقليل التهيج وأعراض الارتجاع الحمضي. إلى جانب ذلك ، فإن اللبن هو بروبيوتيك طبيعي. تمنع البكتيريا الجيدة الموجودة في البروبيوتيك تراكم الغازات والانتفاخ الذي يؤدي غالبًا إلى ارتداد الحمض .مشروبات لعلاج الحموضة والارتجاعفي المقابل إذا كانت أعراض الحموضة شديدة للغاية ، فيمكنك اللجوء إلى تناول بعض العصائر مثل عصير الأناناس هو أحد العلاجات المنزلية الطبيعية للحموضة وحرقة المعدة اشرب كوبًا من عصير الأناناس إذا تناولت وجبة حارة ولاحظت أعراض الحموضة.يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو إنزيم يساعد على التحكم في مستويات حمض الهيدروكلوريك في معدتك ويعمل على منع ارتداد الحمض الشديد إلى جانب عصير الأناناس ، من المعروف أيضًا أن عصير الصبار الصالح للأكل هو مبرد وعلاج منزلي لحروق المعدة .مشروبات ساخنة للحموضةمشروبات ساخنة للحموضةإذا كنت من محبي تناول المشروبات الساخنة يمكنك اللجوء إلى المشروبات التالية لعلاج الحموضة وهي كالتالي :1-شاي النعناع:شاي النعناع يساعد في الهضم وآلام المعدة. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء أو ارتجاع المريء ، فتجنب تناول شاي النعناع لأنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.2-شاي البابونج:شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة وتقليل الالتهابات. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يهدئ ويهدئ الجهاز العصبي ، ويكون أحد العلاجات المنزلية للحموضة وحرقة المعدة.3-الزنجبيل:له فوائد صحية لا تعد ولا تحصى لغناه بمركبات الجنجرول هو المكون الرئيسي الموجود في الزنجبيل الذي يمنحه خصائصه العلاجية سواء للسعال العادي أو البرد أو اضطرابات الجهاز الهضمي والأمعاء المختلفة. كما أن الزنجبيل له خصائص تدمر الحموضة التي تسبب بكتيريا الملوية البوابية ، وتقلل من الالتهاب ، وتقلل من الغثيان وتهدئ عضلات المعدة.يساعد الزنجبيل الطازج أيضًا في علاج الغثيان والحموضة ويمكن تناول الزنجبيل نيئًا ، في الشاي أو في الطبخ. عند المعاناة من عسر الهضم الشديد والحموضة ، اخلطي ملعقة كبيرة من الزنجبيل وعصير الليمون مع 2 ملعقة كبيرة من العسل في ماء دافئ و سيساعد هذا في تقليل أعراض الحموضة ، والحفاظ على التمثيل الغذائي قويًا وتخفيف الضعف والألم المرتبط بالحموضة.علاج الحموضة نهائيا ببذور الشمرعلى الجانب الآخر إذا كنت لاتفضلين تناول المشروبات السابقة يمكنك الأعتماد على تناول مشروب بذور الشمرفهي تحتوي على مركب يسمى الأنثول الذي يعمل كعامل مهدئ للمعدة ويمنع التشنجات وانتفاخ البطن كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم الجيد كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للقرحة فهو يبرد بطانة المعدة ويساعد في تخفيف الإمساك أيضًا.تعد بذور الشمر من العلاجات المنزلية الفعالة لارتجاع المريء عند النساء الحوامل. تعاني الكثير من النساء الحوامل من عسر هضم حاد أثناء الحمل ، لكن يُمنع من تناول الكثير من المواد الغذائية والأدوية و تعمل بذور الشمر كأحد العلاجات المنزلية للحموضة وحرقة المعدة كما أنها مفيدة للأمهات المرضعات حيث من المعروف أنها تزيد حليب الثدي عند النساء المرضعاتإذا كنت تبحث عن علاجات منزلية لمشاكل الحموضة والغازات ، امضغ القليل من بذور الشمر يمكنك أيضًا نقعها في الماء ثم شرب الماء ومضغ بذور الشمر للراحة الفورية.علاج الحموضة بالماءفي السياق نفسه لاغنى عن شرب الكثير من الماء لعلاج الحموضة لأن الماء يعمل على تحييد الأحماض ويساعد على طرد العصارة الهضمية الزائدة الموجودة في المعدة ، مما يحافظ على قوة الجهاز الهضمي ويعمل بشكل أفضل إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الحموضة المعوية فيمكنك تناول كوبًا من الماء الفاتر في الصباح والمساء قبل النومعلى الجانب الأخر يمكنك تناول ماء الليمون لأن تناول كميات صغيرة منه ممزوجة بالماء يمكن أن يكون له تأثير قلوي ، وبالتالي يساعد في الحموضة.في النهاية بجانب المشروبات السابقة يمكنك ببعض النصائح أيضا اللتخفيف الفوري من الحموضة عن طريق إرخاء الملابس أو الوقوف بشكل مستقيم أو رفع الجزء العلوي من الجسم و يمكنك أيضًا تناول عصير الليمون المخفف أو خل التفاح والأبتعاد عن التدخين والحفاظ على قوة الجهاز الهضمي للعمل بشكل أفضل إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الحموضة المعوية والأبتعاد عن مشروبات الكافيين لأنها قد تكون مسؤولة وفقا للعديد من الدراسات في الإصابة بالحموضة .