البسبوسة بجوز الهند
تعد البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم البسبوسة بالكثير من الطرق المختلفة.
وإليك طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند
مقادير البسبوسة بجوز الهند
2 كوب سميد خشن
1 كوب جوز هند مبشور
100 جرام زبدة
1 علبة حليب مركز محلى
1 كوب حليب جوز الهند
1 ملعقة صغيرة فانيللا
2 ملعقة صغيرة برش ليمون
2 ملعقة صغيرة باكينج باودر
للسطح
¼ كوب زبدة
للتزيين
¼ كوب لوز مقشر انصاف
¼ كوب فستق حلبي
¼ كوب جوز هند مبشور
الشربات
½ 1 كوب ماء
½ 1 كوب سكر عادي
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة شراب الذرة فاتح اللون
بديل للحليب المركز المحلى
2 كوب حليب، بودرة
1 كوب ماء
¼ كوب زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
خطوات تحضير البسبوسة بجوز الهند
تحضير البسبوسة
أخلطي المقادير الاولى معا بملعقة .
تغطى وتترك يوم كامل في مكان بارد نسبيا.
أدهني صينية او وعاء حجمه مناسب لان يكون ارتفاع البسبوسة 3 سم تقريبا بزبدة او سمنة نباتية وترش بقليل من الدقيق .
أفردي خليط البسبوسة فيها .
يدخل الى الفرن قبل اشعاله على الرف الاوسط .
يحمى الفرن الى درجة متوسطة 180 مئوية .
تخرج من الفرن بعد عشرة دقائق .
تقطع البسبوسة
يوضع نصف لوزة في منتصف كل شكل ويضغط قليلا .
تعاد الى الفرن وتترك مدة ربع ساعة تقريبا حتى تنضج .
تخرج من الفرن .
فورا تدهن بالزبدة ويوزع الشربات الساخن عليها بالتدريج .
الشربات
ضعي الماء في قدر صغير وفوقه الماء على نار متوسطة .
عندما يذوب السكر تخفض الحرارة.
ضيفي عصير الليمون وشراب الذرة ويحرك .
يترك مدة خمسة دقائق .
يجب ان يكون ساخنا عند تشريب البسبوسة الساخنة .
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