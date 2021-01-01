

البسبوسة بجوز الهند البسبوسة بجوز الهند



تعد البسبوسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم البسبوسة بالكثير من الطرق المختلفة.

وإليك طريقة تحضير البسبوسة بجوز الهند



مقادير البسبوسة بجوز الهند

2 كوب سميد خشن

1 كوب جوز هند مبشور

100 جرام زبدة

1 علبة حليب مركز محلى

1 كوب حليب جوز الهند

1 ملعقة صغيرة فانيللا

2 ملعقة صغيرة برش ليمون

2 ملعقة صغيرة باكينج باودر



للسطح

¼ كوب زبدة

للتزيين

¼ كوب لوز مقشر انصاف

¼ كوب فستق حلبي

¼ كوب جوز هند مبشور

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الشربات½ 1 كوب ماء½ 1 كوب سكر عادي½ ملعقة صغيرة عصير ليمون1 ملعقة كبيرة شراب الذرة فاتح اللونبديل للحليب المركز المحلى2 كوب حليب، بودرة1 كوب ماء¼ كوب زبدة1 ملعقة صغيرة فانيلياخطوات تحضير البسبوسة بجوز الهندتحضير البسبوسةأخلطي المقادير الاولى معا بملعقة .تغطى وتترك يوم كامل في مكان بارد نسبيا.أدهني صينية او وعاء حجمه مناسب لان يكون ارتفاع البسبوسة 3 سم تقريبا بزبدة او سمنة نباتية وترش بقليل من الدقيق .أفردي خليط البسبوسة فيها .يدخل الى الفرن قبل اشعاله على الرف الاوسط .يحمى الفرن الى درجة متوسطة 180 مئوية .تخرج من الفرن بعد عشرة دقائق .تقطع البسبوسةيوضع نصف لوزة في منتصف كل شكل ويضغط قليلا .تعاد الى الفرن وتترك مدة ربع ساعة تقريبا حتى تنضج .تخرج من الفرن .فورا تدهن بالزبدة ويوزع الشربات الساخن عليها بالتدريج .الشرباتضعي الماء في قدر صغير وفوقه الماء على نار متوسطة .عندما يذوب السكر تخفض الحرارة.ضيفي عصير الليمون وشراب الذرة ويحرك .يترك مدة خمسة دقائق .يجب ان يكون ساخنا عند تشريب البسبوسة الساخنة .