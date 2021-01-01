جامعة الدول العربية تهاجم مجلس الأمن بسبب سد النهضة

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سد النهضة


قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إثيوبيا تريد خنق دولتي المصب مصر والسودان، في حين أن أداء مجلس الأمن مؤسف في تناوله لقضية السد الإثيوبي.

وأضاف أبو الغيط أن "ننجح في إقناع إثيوبيا بأن يكون ملء السد في حدود معقولة بدون التأثير على الحصة السنوية لمصر والسودان".

وتابع أتصور أن "المجتمع المصري يمكنه التعامل مع ملف السد الإثيوبي بدون اللجوء إلى أي إجراءات سياسية خارجية".

وأوضح، أنه "لا بد من اتخاذ إجراءات من الدولة المصرية بشأن أزمة السد الإثيوبي فمصر تعمل على مشروعات تحلية المياه وتحسين أدوات الزراعة".

وأكد أبو الغيط أن "المجتمع الدولي خذل مصر والسودان في ملف السد الإثيوبي والصين وروسيا وأمريكا دول منبع للأنهار ولا يريدوا أن يعطوا لدول المصب حقوقهم في المياه".

وتابع أن "مجلس الأمن يزعم أنه مسئول عن صيانة الأمن والسلم والدوليين ولكنه لا يتحرك شيء في مجلس الأمن إلا وفقا لمصالح محددة".

وشدد على أن "حق الإنسان في الحياة مطلب أساسي ولكن المصالح هي التى تحكم علاقات الدول مع بعضها والجمعية العامة للأمم المتحدة تحدثت عن تقييد استخدامات حق الفيتو ".

المصدر: elbalad

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