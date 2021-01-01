4 كليات بجامعة العريش تطبق الاختبارات الإلكترونية



جامعة العريش جامعة العريش



طبقت جامعة العريش شمال سيناء الاختبارات الإلكترونية في 4 كليات بجامعة العريش العام الدراسي الجاري 2021 - 2022م.



وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إنه لأول مرة منذ إنشاء الجامعة يتم تطبيق الاختبارات الإلكترونية هذا العام في 4 كليات وهي: التربية الرياضية والعلوم.



وأكد رئيس الجامعة ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد المكاني والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أولًا بأول والتهوية الجيدة لجميع القاعات وفقًا للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مع توفير البيئة الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات.

قد يعجبك أيضا...

تحقق الشفافيةهذا وقد قام الدكتور رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.وقد عبر الطلاب عن سعادتهم لأداء امتحانات هذا العام بنظام الاختبارات الإلكترونية، ووصفوها بأنها تحقق الشفافية بنسبة 100%.وتفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2021/ 2022 بكليات التربية، والتجارة، والحاسبات والمعلومات، والتربية الرياضية، والعلوم، وقد رافقه خلال الجولة عمداء الكليات، والوكلاء، وأمين الكلية.وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إنه تم توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب.وأشاد بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات.ووجه رئيس الجامعة الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.