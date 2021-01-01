امتحانات الفرقة الرابعة في آثار القاهرة تمر ببهدوء

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › امتحانات الفرقة الرابعة في آثار القاهرة تمر ببهدوء

صورة الخبر: كلية الاثار جامعة القاهرة
كلية الاثار جامعة القاهرة


‎أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، أدى طلاب الفرقة الرابعة امتحانهم الأول طبقا للجدول المعلن من الساعة 12 الى الساعة 1.5.

كما ادي طلاب الفرقة الثانية امتحانهم الأول من الساعة 10 الي الساعة 11.5، مؤكدا على انه لا يوجد اليوم امتحانات دراسات عليا.

و تابع الدكتور أحمد رجب، انه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وعدم التكدس أمام اللجان قبل وبعد الدخول إلي الامتحان .

و أضاف أن الطلاب قد أدوا الامتحان في هدوء وسلام ولم تسجل أي حالات شغب أو حالات مرضية وجميع الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الكتروني.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على امتحانات الفرقة الرابعة في آثار القاهرة تمر ببهدوء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22955

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager