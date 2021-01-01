امتحانات الفرقة الرابعة في آثار القاهرة تمر ببهدوء

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، أدى طلاب الفرقة الرابعة امتحانهم الأول طبقا للجدول المعلن من الساعة 12 الى الساعة 1.5.
كما ادي طلاب الفرقة الثانية امتحانهم الأول من الساعة 10 الي الساعة 11.5، مؤكدا على انه لا يوجد اليوم امتحانات دراسات عليا.
و تابع الدكتور أحمد رجب، انه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وعدم التكدس أمام اللجان قبل وبعد الدخول إلي الامتحان .
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