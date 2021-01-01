محافظة الشرقية تحدد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام



الصف الأول الثانوي العام الصف الأول الثانوي العام



اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022- 2023 ، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (230) درجة والثانوي العام خدمات (200) درجة والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين علي نسبة 50 % مشيراً إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على درجه القبول بالثانوي العام بلغ 63750 طالبا وطالبة وأعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم بلغ 1177 فصلا دراسيا.







أوضح المحافظ أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ 134758 طالبا وطالبة حضر منهم 133745 طالبا وطالبة ونجح منهم 112694طالبا وطالبة.

قد يعجبك أيضا...

كما اعتمد محافظ الشرقية شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2022/2023 والتي جاءت طبقاً للمرفق .