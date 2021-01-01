هندسة جامعة القاهرة : تحديد موعد بدء مرحلة الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة

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أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن موعد بدء مرحلة الالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022/2023.



وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، إن تبدأ مرحلة الالتحاق المبكر يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 وتنتهي يوم الخميس 30 من نفس الشهر .



على الجانب الاخر ، اعتمد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، النتائج النهائية للنسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي" للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي تم إطلاقها في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات، وفي إطار مشروع تطوير الوعي واستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب في مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة تقدم لها 152 طالبًا وطالبة، وفاز 27 منهم في المجالات المختلفة للمسابقة، مشيرًا إلى منح الطلاب الفائزين جوائز مالية وشهادات تقدير في كل مجال حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 25 ألف جنيه، والجائزة الثانية 20 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 15 ألف جنيه.وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على تسخير كافة إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في شتى المجالات، وتوفر بيئة حاضنة ومُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، باعتبار الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.وفاز بالمركز الأول في مجال "الشعر" الطالب محمد خالد أحمد الشرقاوي، وبالمركز الثاني فاز الطالب محمد السيد محمد جمعة، وبالمركز الثاني فاز الطالب مصطفى إسماعيل فتح الله، وفازت الطالبة نسمة مجدي عبد المنعم بالمركز الثالث مكرر.وفي مجال "القصة" فاز بالمركز الأول الطالب مينا مجدي مبارك، وبالمركز الثاني الطالبة شيرين جمعة سعيد، وبالمركز الثالث الطالب محمود سيد سليمان.