للحصول علي بشرة متوهجة .. خطوات تنظيف البشرة اليومي



خطوات تنظيف البشرة اليومي خطوات تنظيف البشرة اليومي



خطوات تنظيف البشرة اليومي لا يحتاج سوى بعض المنتجات البسيطة لذلك استعدي بسحب شعرك بعيدًا عن وجهك وارميه في عصابة رأس لبدء العملية اليومية التي يجب أن تكون أحد روتين حياتك ولذلك ما عليك غير قراءة السطور التالية.







خطوات تنظيف البشرة اليومي



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إن خطوات تنظيف البشرة اليومي والحصول على بشرة متوهجة حسنة عن طريق استخدام غسول يحتوي على الساليساليك اسيد لتنظيف البشرة ثم عليك في الخطوة الثانية وضع المرطب المناسب لبشرتك.كما يمكنك استخدام تونر يقبض المسامات.ثم إن تستخدمي كريم مقشر يحتوي على الفا هيدروكسي اسيد وهذه العلاجات المنزلية التي تساعد علي انقباض المسامات.و يقترح أطباء الأمراض الجلدية أنه من الأفضل اتباع نهج تدريجي عندما يتعلق الأمر بالمكونات النشطة مثل فيتامين سي والبدء ببطء في دمج المنتج في روتين العناية بالبشرة ويوصى بشدة باستخدام مصل فيتامين سي الاحترافي O3 + مع حمض الجليكوليك.كما يجب أن يكون تنظيف وجهك مرتين يوميًا هو القاعدة وعلى الرغم من أن بشرتك قد تشعر بالدهون مع مرور كل يوم في الموسم ، إلا أن غسل وجهك بشكل متكرر قد يتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية من بشرتك ، مما يترك نتيجة متقشرة ومرقعة.يجب أن يستخدم الأشخاص ذوو البشرة الجافة منظفًا أساسه الجل مثل جل الرغوة المطهر من بيوديرما سيبيوم جل موسانت.أما بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية وليس حب الشباب الشائع ، فإن صابون الجلسرين الخالي من العطور والماء الساخن قد يفي بالغرض.يوصي الخبراء بإدخال المزيد من التقشير في نظام العناية بالبشرة الصيفي الخاص بك ، لفتح المسام المسدودة وإزالة الزيوت التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب.