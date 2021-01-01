للنساء.. طرق إخفاء علامات الشيخوخة



طرق إخفاء علامات الشيخوخة طرق إخفاء علامات الشيخوخة

ترغب النساء في الحفاظ على جمالهن لأطول فترة ممكنة من العمر، لذلك فإن أغلب النساء يبحثن دائما عن طرق وحيل تخفي علامات الشيخوخة حتى يظهرن بمظهر الشباب لوقت أطول .



وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، كشفت طبيبة تجميل عن طرق وحيل كثيرة تتبعها النساء لإخفاء علامات الشيخوخة التي تتمثل في إخفاء العلامات التي تظهر على الوجه و الجلد والأسنان .



وفي السطور التالية نعرض أبرز الطرق والحيل التي عرضتها الطبيبة :

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- تبييض الأسنانتظهر علامات الشيخوخة بوضوح من خلال الأسنان ، التي يتغير لونها من اللون الابيض الناصع ، إلى اللون الأصفر الفاتح الذي يدل على تقدم العمر، و تلجأ السيدات لاستخدام نوع من أنواع مبيضات الأسنان الذي يجعل الأسنان بيضاء ناصعة البياض كأسنان الشباب لمدة 24 ساعة .-تغيير لون الجسممن الطرق التي تتبعها النساء هي تحويل لون الجسم إلى اللون اللامع الذي يعطي شعورا بأن الجلد مشدود كبشرة الشباب ما يعطي تأثيرا طويلا وكأن العمر لم يمر وتظل السيدة محتفظة ببشرة نضرة وقوام ممشوق لفترة أطول .-إخفاء الشعر الأبيضمن الطرق القديمة التي تلجأ إليها النساء في مختلف أعمارهن، لإخفاء الشعر الأبيض الذي يظهر مع تقدم العمر، حتى لا تظهر عليها علامات الشيب من خلال تلوين الشعر الابيض بلون آخر .- تغيير شكل الحواجبالحواجب من العلامات التي تبرز تقدم العمر لدى النساء، فمع مرور الوقت تقل كثافة الشعر في الحواجب و يظهر الشكل الشاحب و لكن مع التقنيات الجديدة أصبحت هناك طرق لتكثيف الحواجب و الحصول على مظهر أصغر ما تبدو عليه النساء .