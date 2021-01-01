تعرف على فوائد المشمش

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المشمش


تشمل الفوائد الصحية للمشمش قدرته على تحسين الهضم والإمساك وأوجاع الأذن والحمى، والأمراض الجلدية وفقر الدم.

ويساعد المشمش أيضًا على تحسين صحة القلب المتوترة والجروح ، يُعتقد أيضًا أن المشمش مفيد للعناية بالبشرة ، وهذا هو سبب كونه إضافة مهمة لمستحضرات التجميل المختلفة.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل المشمش من مستويات الكوليسترول ، ويمنع تدهور الرؤية ، ويساعد في إنقاص الوزن ، ويعزز قوة العظام ، ويحافظ على توازن الكهارل في الجسم.

الفوائد الأخرى للمشمش
غني بالألياف

تعمل الألياف على تحفيز عصارة المعدة والجهاز الهضمي التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت الطعام لتسهيل المعالجة، علاوة على ذلك ، تعمل الألياف أيضًا على تنشيط الحركة التمعجية للجهاز الهضمي ، وهذه الحركات العضلية الملساء هي التي تحافظ على تنظيم حركات الأمعاء، لذلك ، غالبًا ما يُنصح بالمشمش لأولئك المرضى الذين يعانون بانتظام من الإمساك بسبب خصائصه الملينة.

هشاشة العظام

قد يحتوي المشمش تقريبًا على جميع المعادن الضرورية لنمو العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والحديد والنحاس، لذلك ، يمكن أن يضمن تناول المشمش نموًا صحيًا وتطورًا لعظامك ، بالإضافة إلى الوقاية من العديد من أمراض العظام المرتبطة بالعمر ، بما في ذلك هشاشة العظام

المصدر: elbalad

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