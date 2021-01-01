لذيذ زي المحلات .. طريقة عمل فتة الشاورما

فتة الشاورما
قدم الشيف أسامة السيد ، طريقة عمل فتة الشاورما بطعم شهي ولذيذ مثل المحلات ..
طريقة عمل فتة الشاورما..
المقادير..
نصف كيلو لحم فلتو مقطع شرائح رفيعة
3 ملاعق كبيرة خل
ربع كوب كرفس مفروم
ملعقة بصل مجفف
ملعقة ثوم مجفف
ملعقة ببريكا
ربع ملعقة كمون
ربع ملعقة جوز الطيب
ملعقة بهارات
ملح وفلفل أسود
ربع ملعقة قرفة
حبة طماطم مقطعة
حبة بصل مقطعة شرائح
نصف حبة فلفل ملون مقطع مكعبات.
بقدونس للتزيين
3 خبز شامي مقطع مكعبات
للأرز: كوب ارز بسمتي
ملعقة كركم
ملعقة كاري
ملح وفلفل أسود
صوص الثومية: كوب روب
نصف كوب مايونيز
عصير نصف ليمونة
ملح وفلفل اسمر
4 فص ثوم مسلوق ومهروس
طريقة التحضير..
اخلطي البهارات مع الخل والكرفس وضعي الخليط على اللحم واتركيه لمدة ساعتين.
ضعي ملعقة من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم أضيفي اللحم واتركيه حتى يجف ماءه.
أضيفي الطماطم والبصل وقلبي لدقيقة ثم ارفعي المقلاة من على النار وأضيفي البقدونس وقلبي.
انقعي الأرز لمدة ساعة ثم صفيه من الماء وضعيه مع ملعقة زبدة في وعاء على النار مع التقليب لدقائق.
أضيفي 2 كوب من الماء مع الملح والفلفل والكركم والكاري واتركي الأرز حتى ينضج.
حمصي الخبز مع ملعقة زبدة على النار.
لتحضير الثومية اخلطي جميع المكونات جيداً وضعيها في الثلاجة لحين استخدامها.
للتقديم: ضعي الخبز في طبق التقديم ثم وزعي جزء من صوص الثومية.
ضعي الأرز ثم خليط اللحم ووزعي باقي الثومية على الوجه.
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