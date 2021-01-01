لذيذ زي المحلات .. طريقة عمل فتة الشاورما



فتة الشاورما فتة الشاورما



قدم الشيف أسامة السيد ، طريقة عمل فتة الشاورما بطعم شهي ولذيذ مثل المحلات ..



طريقة عمل فتة الشاورما..



المقادير..

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نصف كيلو لحم فلتو مقطع شرائح رفيعة3 ملاعق كبيرة خلربع كوب كرفس مفرومملعقة بصل مجففملعقة ثوم مجففملعقة ببريكاربع ملعقة كمونربع ملعقة جوز الطيبملعقة بهاراتملح وفلفل أسودربع ملعقة قرفةحبة طماطم مقطعةحبة بصل مقطعة شرائحنصف حبة فلفل ملون مقطع مكعبات.بقدونس للتزيين3 خبز شامي مقطع مكعباتللأرز: كوب ارز بسمتيملعقة كركمملعقة كاريملح وفلفل أسودصوص الثومية: كوب روبنصف كوب مايونيزعصير نصف ليمونةملح وفلفل اسمر4 فص ثوم مسلوق ومهروسطريقة التحضير..اخلطي البهارات مع الخل والكرفس وضعي الخليط على اللحم واتركيه لمدة ساعتين.ضعي ملعقة من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم أضيفي اللحم واتركيه حتى يجف ماءه.أضيفي الطماطم والبصل وقلبي لدقيقة ثم ارفعي المقلاة من على النار وأضيفي البقدونس وقلبي.انقعي الأرز لمدة ساعة ثم صفيه من الماء وضعيه مع ملعقة زبدة في وعاء على النار مع التقليب لدقائق.أضيفي 2 كوب من الماء مع الملح والفلفل والكركم والكاري واتركي الأرز حتى ينضج.حمصي الخبز مع ملعقة زبدة على النار.لتحضير الثومية اخلطي جميع المكونات جيداً وضعيها في الثلاجة لحين استخدامها.للتقديم: ضعي الخبز في طبق التقديم ثم وزعي جزء من صوص الثومية.ضعي الأرز ثم خليط اللحم ووزعي باقي الثومية على الوجه.