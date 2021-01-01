صحيفة “جارديان” البريطانية : ساديو ماني يقترب من الانتقال لـ بايرن ميونخ

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صورة الخبر: ساديو ماني
ساديو ماني


أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بصحيفة “جارديان” البريطانية، اقتراب السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال لبايرن ميونخ الألماني.

وأشار رومانو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” إلى أن نادي بايرن ميونخ قريب من إتمام صفقة التعاقد مع ماني، حيث سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة قريبًا.

وأضاف رومانو أن عرضا جديدا جاهز من قبل بايرن ميونخ سيتم إرساله لـ ليفربول، للتوصل لاتفاق كامل مع النادي الإنجليزي بخصوص الصفقة، حيث أن المحادثات جارية بين الطرفين.

وتابع رومانو أن الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي سينتقل لـ ليفربول، فيما يرغب ماني في الرحيل عن الفريق، وبايرن ميونخ هو أولويته.

المصدر: صحيفة “جارديان” البريطانية

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