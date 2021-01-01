صحيفة “جارديان” البريطانية : ساديو ماني يقترب من الانتقال لـ بايرن ميونخ

أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بصحيفة “جارديان” البريطانية، اقتراب السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال لبايرن ميونخ الألماني.
وأشار رومانو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر” إلى أن نادي بايرن ميونخ قريب من إتمام صفقة التعاقد مع ماني، حيث سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة قريبًا.
وأضاف رومانو أن عرضا جديدا جاهز من قبل بايرن ميونخ سيتم إرساله لـ ليفربول، للتوصل لاتفاق كامل مع النادي الإنجليزي بخصوص الصفقة، حيث أن المحادثات جارية بين الطرفين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!