كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا .. فيديو

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كتل هوائية باردة


قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في القاهرة بلغت 43 درجة مئوية في الظل، و التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة .

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث اليوم. أن نسب الرطوبة في فصل الصيف ستكون أعلى من الآن.

تحسن في حالة الجو
وأوضحت أنه مع دخول المساء ستبدأ الجبهة الباردة الدخول على بعض محافظات مصر، وتبدأ الكتل الهوائية في التغير من الجنوب الغربي إلي الشمال الغربي القادم من جنوب أوروبا.

وتابعت بدءا من غد ستخف الموجة الحارة من حدتها وتنخفض درجات الحرارة خلال فترة النهار 8 درجات مئوية، ومتوقع أن تكون درجة الحراره في القاهرة 35 درجة مئوية.

المصدر: elbalad

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