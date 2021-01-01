كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هدد نادي الوداد المغربي بالاستبعاد من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 .
وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية، أن الكاف أمهل الوداد حتى 30 يونيو الجاري، لتسوية نزاعاته على صعيد محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، وإلا لن يشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.
وأضافت الصحيفة، أن محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، ألزمت الوداد في وقت سابق بتسديد 450 مليون سنتيم لليبيري ويليام جيبور، و370 مليون سنتين للأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، و50 مليون سنتيم للأوغندي جويل مادوندو.
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