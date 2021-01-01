كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

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صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هدد نادي الوداد المغربي بالاستبعاد من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 .

وذكرت صحيفة “البطولة” المغربية، أن الكاف أمهل الوداد حتى 30 يونيو الجاري، لتسوية نزاعاته على صعيد محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، وإلا لن يشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت الصحيفة، أن محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، ألزمت الوداد في وقت سابق بتسديد 450 مليون سنتيم لليبيري ويليام جيبور، و370 مليون سنتين للأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، و50 مليون سنتيم للأوغندي جويل مادوندو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر حرمان الوداد من قيد الصفقات في الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب عدم دفع مستحقات بعض اللاعبين الذين رحلوا في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الوداد المغربي توج بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في شهر يونيو الماضي.

الأهلي زعيم إفريقيا:
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

المصدر: elbalad

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