تعرف علي السبب .. هبوط طائرة مصرية اضطراريا في السعودية



هبوط طائرة مصرية اضطراريا في السعودية هبوط طائرة مصرية اضطراريا في السعودية

هبطت طائرة تابعة لشركة "آير كايرو" المصرية، المتجهة إلى الكويت قادمة من سوهاج، اضطراريا في مطار بجدة بالسعودية، وذلك بسبب عطل فني.



وقالت الشركة في بيان إن قائد الرحلة رقم SM405 فوجئ بالعطل الفني أثناء التحليق، واضطر للهبوط بالطائرة اضطراريا بالسعودية.



وأكدت الشركة المصرية أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ علي راحة وسلامة وأمن الركاب، وتم تقديم الوجبات والمشروبات لهم لحين توفير طائرة بديلة تنقلهم من جدة إلى الكويت بعد تأخير دام عدة ساعات.