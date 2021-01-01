اكتشاف :العثور على عناصر أساسية للحياة في عيّنات من كويكب يبعد 200 مليون ميل عن الأرض

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اكتشف علماء يابانيون أن كويكبا يبعد 200 مليون ميل عن الأرض يحتوي على اللبنات الأساسية للحياة.



واكتشف أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية في عينات جمعها كويكب ريوغو بواسطة مسبار طوكيو Hayabusa2 في عامي 2018 و2019.



وقال الخبراء سابقا إن العينات هي “أكثر المواد بدائية في النظام الشمسي التي درسناها على الإطلاق”.

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وقاموا بتحليل 5.4 غرام من الحبوب الصخرية من ريوغو منذ إعادة العينات إلى الأرض في ديسمبر 2020. والأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتينات التي تنتجها الكائنات الحية بناء على كود الحمض النووي الخاص بها، لذلك يمكن أن تكون علامة رئيسية لوجود حياة غريبة على الكواكب الأخرى.ومع ذلك، على الرغم من كونها المركبات العضوية التي تتكون منها الحياة كما نعرفها، فإنها ليست بالضرورة بقايا كائنات حية قديمة بحد ذاتها.ويمكن أن تتشكل المواد الكيميائية المكونة للبروتين أيضا من خلال العمليات الجيولوجية الطبيعية – على سبيل المثال، تلك التي شكلت النظام الشمسي.وأبلغ في وقت سابق في مؤتمر علوم الكواكب والقمر في تكساس في مارس، أنه عثر على 10 أنواع من الأحماض الأمينية، بما في ذلك الجلايسين والألانين، وفقا للعلماء الذين قدموا بالتفصيل ورقتين عن الاكتشاف.وقال هيروشي ناراوكا، من جامعة كيوشو في اليابان، الذي قاد فريق الباحثين: “اكتشفنا العديد من المركبات العضوية البريبايوتيكية في العينات، بما في ذلك الأحماض الأمينية البروتينية، والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المشابهة للبترول الأرضي، ومركبات النيتروجين المختلفة”.ويمكن أن تنتشر هذه الجزيئات العضوية البريبايوتيكية في جميع أنحاء النظام الشمسي، ومن المحتمل أن تكون غبارا بين الكواكب من سطح ريوغو بالتأثير أو لأسباب أخرى.وأشارت البيانات أيضا إلى أن ريوغو يمكن أن يكون من بقايا مذنب منقرض قضى عشرات الآلاف من السنين في السباق عبر النظام الشمسي.ويعتقد العلماء أنه تبخر بعد ذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة وتحول إلى كويكب من كومة الأنقاض بعد انتقاله إلى حزام الكويكبات الداخلي بين كوكب المشتري والمريخ.وأعيدت عينات من صخرة الفضاء ذات الشكل الماسي والتي يبلغ قطرها نصف ميل إلى الأرض لدراستها من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA).وأظهرت المعلومات أن ريوغو هو كويكب يتكون من كومة من الأنقاض مكون من قطع صغيرة من الصخور والمواد الصلبة متكتلة معا بفعل الجاذبية وليس صخرة واحدة متجانسة.وثانيا، إنه على شكل قمة دوارة – من المحتمل أن يكون سببها تشوه ناتج عن الدوران السريع، كما يقول باحثون في اليابان – ولديه أيضا محتوى عال بشكل ملحوظ من المواد العضوية.وهذا الاكتشاف الأخير هو الذي يثير تساؤلا بشأن أصل الكويكب. ويوقول الإجماع العلمي الحالي إن ريوغو نشأ من الحطام الذي خلفه اصطدام كويكبين أكبر.لكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا إذا كان الكويكب عالي المحتوى العضوي لأن المادة كانت ستتحلل أو تدمر بسبب درجات الحرارة العالية للتصادم.ويأمل العلماء في تأكيد هذا المستوى من المادة العضوية بمجرد اكتمال تحليل العينات المعادة.ويعد ريوغو كويكبا قريبا من الأرض من النوع الكربوني يبلغ قطره حوالي 3000 قدم ويقع في مدار بين الأرض والمريخ.وأظهرت الاختبارات السابقة بالفعل أن الصخور الفضائية تحتوي على بعض “أكثر المواد بدائية” التي تم فحصها على الإطلاق، حيث قال العلماء إنها يمكن أن تحل لغز كيفية تشكل النظام الشمسي.وقال خبراء من جامعة كوينزلاند بأستراليا إن العينات كانت من بين أحلك المواد التي فحصت على الإطلاق، وتعكس فقط 2? من الضوء الذي يضربها.وقال الفريق إنها أيضا مسامية جدا، ويمكن أن تحمل المفتاح لفهم كيفية وصول اللبنات الأساسية للحياة على الأرض قبل 4.5 مليار سنة.