تطلق تكنو الصينية هاتف Tecno Pova 3 ببطارية ضخمة

أعلنت شركة تكنو Tecno الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتف ذكي جديد ذو ميزانية محدودة، يعرف باسم Tecno Pova 3، وهو أول هاتف ذكي في الهند يتميز ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.
وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، سيتم تشغيل هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 3، بمعالج قوى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G88، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت قابلة للتوسعة إلى ما يصل 5 جيجابايت، مما يجعل إجمالي ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة بالجهاز 11 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
مميزات هاتف تكنو Pova 3
يمتاز هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 3، بشاشة كبيرة مثقبة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080× 2460 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!