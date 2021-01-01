هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC

صورة الخبر: Galaxy Xcover6 Pro
Galaxy Xcover6 Pro

أعتمد هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC مؤخراً، حيث رصد الهاتف بقدرة بطارية 4050 mAh.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy Xcover، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم SM-G73U.

كما أوضحت التسريبات سعة البطارية في هذا الإصدار 4050 mAh، إلى جانب دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، حيث تقدم سامسونج الهاتف مع وحدة الشحن 25W EP-TA800.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف Galaxy Xcover6 Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش وجودة عرض FHD Plus.

أيضاً من المقرر أن تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج كوالكوم من الفئة المتوسطة Snapdragon 778G، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88029

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager