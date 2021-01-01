

Galaxy Xcover6 Pro Galaxy Xcover6 Pro

أعتمد هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC مؤخراً، حيث رصد الهاتف بقدرة بطارية 4050 mAh.



تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy Xcover، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم SM-G73U.



كما أوضحت التسريبات سعة البطارية في هذا الإصدار 4050 mAh، إلى جانب دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، حيث تقدم سامسونج الهاتف مع وحدة الشحن 25W EP-TA800.

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من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف Galaxy Xcover6 Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش وجودة عرض FHD Plus.أيضاً من المقرر أن تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج كوالكوم من الفئة المتوسطة Snapdragon 778G، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.