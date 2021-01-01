أعتمد هاتف Galaxy Xcover6 Pro في قاعدة بيانات FCC مؤخراً، حيث رصد الهاتف بقدرة بطارية 4050 mAh.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy Xcover، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم SM-G73U.
كما أوضحت التسريبات سعة البطارية في هذا الإصدار 4050 mAh، إلى جانب دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، حيث تقدم سامسونج الهاتف مع وحدة الشحن 25W EP-TA800.
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