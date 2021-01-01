تسريب صور حية تستعرض تصميم هاتف Galaxy Z Flip 4

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صورة الخبر: Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Flip 4

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip 4 القابل للطي والمرتقب الإعلان عنه في 10 من أغسطس.

تستعد العملاق الكوري للمنافسة في الأسواق بجيل جديد من هواتفها القابلة للطي، واليوم تسلط التسريبات المصورة الضوء على إصدار Z Flip 4 بشكل خاص.

شارك الصور الحية موقع “TechTalkTV“والتي كشفت عن تصميم الإصدار الجديد الذي يحاكي بشكل عام لغة تصميم إصدار العام الماضي Galaxy Z Flip 3.

ويظهر الإختلاف في إطارات أنحف في هاتف Z Flip 4 بينما يتوسط الشاشة القابلة للطي كاميرة في ثقب الشاشة، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن نسبة تجعد الشاشة إنخفضت في هذا الإصدار مقارنة بالإصدار السابق.

من جانب أخر يظهر مفصل الشاشة بتصميم نحيف أكثر من Galaxy Z Flip 3، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد أيضاً بوزن أخف، أيضاً تكشف الصور عن فجوة صغيرة تظهر عند إغلاق الهاتف، كما يتميز غطاء الشاشة في Z Flip 4 بحجم أكبر.

وتستمر سامسونج في إختيار لغة التصميم التي تتضمن اثنان من الألوان، ويأتي نظام الكاميرة في الغطاء الخلفي بإعدادات مزدوجة.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، كما يؤكد مصدر التسريبات على أن الهاتف يأتي بسعة أكبر للبطارية مع شريحة معالج أكثر كفاءة لذا سيأتي الهاتف بعمر أطول للبطارية.
ولقد أشارت التسريبات السابقة أن هاتف Galaxy Z Flip 4 يأتي بسعة بطارية 3700 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الشحن اللاسلكي.

المصدر: بوابه المتميز

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