ينطلق هاتف Realme V20 5G في السوق الصيني بسعر 149 دولار

انطلق هاتف Realme V20 5G في السوق الصيني رسمياً بمعالج Dimensity 700، وسعة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بسعر 149 دولار.
يتميز هاتف Realme V20 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وبجودة عرض HD Plus أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية في Realme V20 5G تقدم الشركة مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر 0.3 ميجا بيكسل.
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