ينطلق هاتف Realme V20 5G في السوق الصيني بسعر 149 دولار



Realme V20 5G Realme V20 5G

انطلق هاتف Realme V20 5G في السوق الصيني رسمياً بمعالج Dimensity 700، وسعة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بسعر 149 دولار.



يتميز هاتف Realme V20 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وبجودة عرض HD Plus أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية في Realme V20 5G تقدم الشركة مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر 0.3 ميجا بيكسل.

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كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.ويضم Realme V20 5G بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن 10W، كما يأتي الهاتف بمدخل للسماعات 3.5مم، ويتميز بسماكة 8.1مم، ووزن 184 جرام، على أن يتوفر في السوق الصيني بألوان الأزرق والأسود بسعر 149 دولار.