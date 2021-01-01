يحصل TikTok على ميزة مهمة للذين يقضون ساعات طويلة على الإنترنت

أعلن القائمون على TikTok أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة ستساعد العديد من المستخدمين على التقليل من الوقت الذي يمضونه يوميا في تصفح منصاته.
وأشار القائمون على التطبيق إلى أن الميزة الجديد التي ستتوفر في الأسابيع القليلة المقبلة ستساعد المستخدمين على التحكم بالوقت الذي يقضونه يوميا على التطبيق، وستظهر لهم إشعارات وتحذيرات في حال قضوا وقتا طويلا في استعمال منصة TikTok الرقمية.
ويرى الخبراء في TikTok أن الميزة الجديدة "ستكوّن وعيا أفضل عن العادات الرقمية الإيجابية"، وستساعد المستخدمين على أخذ قسط من الراحة أثناء تمرير موجز التطبيق لفترة طويلة.
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