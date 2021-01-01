تتراجع آبل عن سياساتها بسبب تطبيقات المواعدة | تقرير



آبل آبل

أعلنت شركة آبل APPLE، أنها قامت مرة أخرى بتحديث قواعدها حول كيفية استخدام تطبيقات المواعدة الهولندية، لأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية، بعد أن أجرت الشركة محادثات مثمرة مع الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق (ACM).



وتمنح القواعد المحدثة المطورين مزيدًا من المرونة بشأن أنظمة الدفع التي يستخدمونها، وتغيير اللغة التي يراها المستخدمون عندما يذهبون للدفع، وإزالة القيود الأخرى التي وضعتها القواعد السابقة.



هذا وقد أعربت (ACM) عن موافقتها على هذه التغييرات، مشيرة إلى أن آبل APPLE ستفي بالمتطلبات المنصوص عليها في قواعد المنافسة الأوروبية والهولندية.

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وعلى الرغم من أن القواعد ليست واسعة النطاق، إلا أنها تُظهر ما ترغب آبل APPLE في القيام به للامتثال للوائح الحكومية - والتي قد تواجهها كثيرًا، مثل أدوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمحاربة الاحتكارات التقنية، وربما حتى إجبار الشركة على التخلص من منفذ Lightning الخاص بشحن هواتف آيفون iPhone.وفي ديسمبر الماضي، أعلنت ACM عن حكم يقضي بأن على شركة آبل APPLE السماح لتطبيقات المواعدة باستخدام خدمات الدفع إلى جانب تلك المضمنة في iOS، بعد أن تلقى المنظم شكوى من Match Group، وهي الشركة التي تقف وراء خدمات المواعدة مثل تطبيق تيندر Tinder و Match.com و OkCupid.ومنذ ذلك الحين، اقترحت آبل APPLE مجموعة متنوعة من الحلول للامتثال للأمر، والتي قالت الجهة التنظيمية إنها ليست جيدة بما يكفي.وفي مايو الماضي، قالت ACM إن أحدث قواعد آبل Apple ، تلك التي كانت قبل تحديث الجمعة الماضية، كانت تحسينات على أفكارها السابقة، لكنها ما زالت لا تمتثل للقوانين الهولندية والأوروبية.