ثغرة أمنية خطيرة بأجهز آبل غير قابلة للإصلاح

أصبح مستخدمو أجهزة آبل APPLE، في حالة تأهب قصوى، بعد الإعلان عن اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، مع عدم وجود حل لها بحسب مانقلت "ذا صن البريطانية".
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، يهاجم المخترقون أجهزة آبل APPLE عبر تقنيات «مصادقة المؤشر» التي تستخدمها شريحة الحوسبة «المعالج» M1 من شركة آبل APPLE، مما يعني أن تصحيح البرنامج من آبل APPLE لن يكون متاحًا على الإطلاق، ولا حتى بأي تحديث لأنظمة التشغيل التابعة لشركة آبل، لأن الثغرة توجد في المكونات الصلبة للأجهزة «هارد وير»، وليست في البرامج «سوفت وير».
وتشير أدوات أمان «مصادقة المؤشر» إلى الرمز الذي يتم تغييره بشكل ضار، حيث يعتمد على توقيع رقمي يسمى رمز مصادقة المؤشر (PAC)، وعند ادخاله بشكل خاطئ لـ PAC يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز وتوقفه عن العمل.
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