ثغرة أمنية خطيرة بأجهز آبل غير قابلة للإصلاح



ثغرة أمنية خطيرة بأجهز آبل ثغرة أمنية خطيرة بأجهز آبل

أصبح مستخدمو أجهزة آبل APPLE، في حالة تأهب قصوى، بعد الإعلان عن اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، مع عدم وجود حل لها بحسب مانقلت "ذا صن البريطانية".



وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، يهاجم المخترقون أجهزة آبل APPLE عبر تقنيات «مصادقة المؤشر» التي تستخدمها شريحة الحوسبة «المعالج» M1 من شركة آبل APPLE، مما يعني أن تصحيح البرنامج من آبل APPLE لن يكون متاحًا على الإطلاق، ولا حتى بأي تحديث لأنظمة التشغيل التابعة لشركة آبل، لأن الثغرة توجد في المكونات الصلبة للأجهزة «هارد وير»، وليست في البرامج «سوفت وير».



وتشير أدوات أمان «مصادقة المؤشر» إلى الرمز الذي يتم تغييره بشكل ضار، حيث يعتمد على توقيع رقمي يسمى رمز مصادقة المؤشر (PAC)، وعند ادخاله بشكل خاطئ لـ PAC يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز وتوقفه عن العمل.

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وقال باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لـ Digital Trends: "الفكرة وراء «مصادقة المؤشر» هي أنه إذا فشلت كل الأمور الأخرى، فلا يزال بإمكانك الاعتماد عليها لمنع المهاجمين من السيطرة على نظامك.. لكن الاختراق الجديد يفتح قناة جانبية حيث يمكن تخمين PACs دون إثارة إنذارات الأمان بالجهاز"، هذا وأطلق خبراء الأمن السيبراني على الثغرة الأمنية اسم PACMAN.وقد قال قال مؤلفو الدراسة ومكتشفو الثغرة لموقع The Register: "لقد أظهرنا أن «مصادقة المؤشر» كخط دفاع أخير.. ولكي تعمل ثغرة PACMAN ضد المستخدمين، يجب أن تكون هناك ثغرة في البرامج أيضًا يستخدمها المخترقون «الهاكرز» للوصول إلى تلك الثغرة الأمنية ومن ثم تعطيل الجهاز".