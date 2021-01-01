تخطط «ميتا» لدخول المستخدمين عالم «ميتافيرس» بدون سماعة رأس



ميتافيرس ميتافيرس

يقوم الملياردير مارك زوكربيرج، مالك شركة «ميتا» أو (فيسبوك سابًقا)، بتكثيف مهمته وخططه لتطوير عالم ميتافيرس metaverse ، بحيث لا تحتاج إلى سماعة رأس VR لدخول العالم الافتراضي.



وفي هذا الصدد، ووفقا لما نشرت «ذا صن البريطانية»، فقد اشترى رائد الأعمال عبر الإنترنت، 38 عامًا ، مؤخرًا منصة تطوير ألعاب رئيسية تسمى Crayta، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى عالم ميتافيرس metaverse عبر منصة فيسبوك Facebook.



وكانت قد ركزت الكثير من خطة زوكربيرج في تطوير عالم ميتافيرس، على نقل المستخدمين إلى عالم افتراضي غامر عبر سماعات رأس VR، ولكن مالك فيسبوك يقر بأن الأجهزة القابلة للارتداء لن تكون ممكنة أو مرغوبة بالنسبة للبعض.

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وقال « زوكربيرج»: "في كثير من الأحيان اليوم، يفكر الناس في عالم ميتافيرس metaverse على أنه تجارب ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تحصل عليها في الواقع الافتراضي، والواقع المعزز".وأضاف: "لكنني أعتقد أن ما تظهره منصة Crayta هو أنه يمكنك بناء هذا النوع من التجارب، والاستمتاع بها بسهولة حقًا في جميع أنواع البيئات ثنائية الأبعاد، بما في ذلك داخل تطبيق فيسبوك Facebook على الهواتف، وعلى أجهزة الكمبيوتر."