فيديو : سيارة تعمل بالطاقة الشمسية لـ 7 أشهر بدون شحن



سيارة تعمل بالطاقة الشمسية سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت شركة «لايتيير» Lightyear إن سيارتها التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تبلغ قيمتها 263 ألف دولار، ستدخل حيز الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام 2022.



وكشفت شركة Lightyear الناشئة EV عن أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، يطلق عليها اسم Lightyear 0 ، في حدث هذا الأسبوع في هولندا، وهي السيارة التي تصفها Lightyear بأنها جاهزة للإنتاج، ولديها 388 ميلاً من المدى، 44 ميلاً منها مشتق من الطاقة الشمسية وحدها.



وسيارة Lightyear 0 هي نتاج ست سنوات من البحث والتطوير لفريقها الهندسي، ومع ذلك لا يبدو الأمر مختلفًا تمامًا عن النموذج الأولي الأنيق لسيارة السيدان الذي كشفت عنه الشركة لأول مرة في عام 2019، علما بأن المواصفات أكثر من ذلك بقليل، فهي 388 ميلًا مقابل 450 ميلًا للنموذج الأولي - لكن الشكل العام والتصميم للسيارة يظهران في الغالب دون تغيير.

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ويعد إدراج الألواح الشمسية، وهو أمر نادر في مجال السيارات، هو ما يجعل هذه السيارة مميزة، فسيارة Lightyear 0 تأتي بخمسة أمتار مربعة (53.8 قدمًا مربعة) من مصفوفات شمسية مزدوجة المنحنيات حاصلة على براءة اختراع، مما يسمح للمركبة بشحن نفسها أثناء القيادة، أو الجلوس في الشمس.هذا ويمكن لأي شخص لديه رحلة يومية تقل عن 35 كيلومترًا (21 ميلاً)، أن يقود سيارته لأشهر دون الحاجة إلى توصيل السيارة لإعادة الشحن.وأوضح رئيس شركة لايتر، قائلا: "في مناخات مثل هولندا، قد يستغرق الأمر شهرين، وفي إسبانيا أو البرتغال، قد يصل إلى سبعة أشهر".