مركز الأرض يتحرك تحت أقدامنا ميل كل 6 سنوات

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أكد فريق من العلماء بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن نواة الأرض تدور، ذهابًا وإيابًا على بعد ميل كل ست سنوات، أي أن مركز الأرض يتحرك تحت أقدامنا.



وبحسب ما نقلت "ذا صن" البريطانية، فقد أجرى الباحثون دراسة زلزالية للمركز الغامض لكوكب الأرض، والذي يتشكل من كرة حديدية ضخمة يبلغ حجمها حجم كوكب بلوتو، و تبعد حوالي 3000 ميل من سطح الأرض، وتبلغ درجة حرارتها مثل حرارة الشمس، وقد جد الباحثون أن التذبذب الغريب للُب الأرض، يؤثر على دورانها، ويفسر الاختلافات في طول الأيام،



واستخدم الفريق البحثي الأمريكي البيانات الزلزالية من عام 1969 إلى عام 1974 لإنشاء نموذج حاسوبي لها، وقد قال البروفيسور جون فيدال، من جامعة جنوب كاليفورنيا: "تظهر ملاحظاتنا الأخيرة أن اللب الداخلي للأرض نسج بشكل أبطأ قليلاً من 1969-1971 ثم تحرك في الاتجاه الآخر من 1971 إلى 1974.

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وأضاف: "نلاحظ أن طول اليوم قد ازداد في بعض الأحيان، وانكمش في أحيلان أخرى كما هو متوقع، ومصادفة هاتين الملاحظتين تجعل التذبذب هو التفسير المحتمل لظهورهما".وتابع البروفيسور فيدال: "نحاول الأن لفهم كيف يتشكل اللب الداخلي للأرض، وكيف يتحرك بمرور الوقت."