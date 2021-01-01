أكبر وأضخم سيارات شيري في مصر..تيجو 8 موديل 2022..



تيجو 8 تيجو 8

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر، تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، لكن تعتبر أبرزهم سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022، وذلك لأنها أكبر وأضخم سيارات شيري في السوق المصري، وهي مزودة بثلاثة صفوف من المقاعد في الداخل.



وتحمل تيجو 8 موديل 2022 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي، وبقوة 145 حصان عند 5500 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 210 نيوتن متر عند عدد دورات للمحرك من 1750 إلى 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:

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فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- 4 وسائد هوائية.- نظام مساعد للسائق عند صعود/هبوط المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- نظام مانع لإدارة المحرك.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح هالوجين أمامية.- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مقاعد جلدية.- سقف بانورامي.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:- 6 وسائد هوائية.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- سنسور إضاءة ومطر.- مصابيح أمامية رئيسية LED.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل في 4 اتجاهات.- نظام إضاءة داخلي قابل للتعديل.- سنسور امامي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.أما بالنسبة للأسعار الرسمية لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى بسعر 480 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 520 ألف جنيه.