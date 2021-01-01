بالفيديو : من الفائز.. جولف R تتحدى BMW M240i وهوندا سيفيك في سباق سحب

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة وتحدي بين 3 سيارات رياضية، حيث تبين أن السيارة الأولى كانت جولف R من فولكس فاجن، والثانية BMW M240i والثالثة هوندا سيفيك Type R.

جدير بالذكر أن موقع Carwow الإنجليزي المتخصص في السيارات والذي نشر هذا الفيديو اعتاد تقديم سباقات وتحديات قوية على حلبة السباق، بالإضافة لمراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا التحدي ومن الفائز في نهايته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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