بالفيديو : تجربة قيادة لموديل 2022 من أودي RS3

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Autogefuhl على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة أودي RS3، وهي سيارة شهيرة يتم تقديمها بفئات سبورت باك وسيدان، حيث شهد الفيديو اختبار نسخة سيدان من السيارة.
جدير بالذكر أن هذه القناة تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من أودي RS3 سيدان وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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