تكشف رينو عن تفاصيل سيارتها الهجين التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين

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صورة الخبر: رينو
رينو

أصدرت رينو تفاصيل عن سيارتها الهجين التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين ، حيث وصفت شركة صناعة السيارات الفرنسية تكنولوجيا الهيدروجين بأنها ”أحد الخيارات لجعل السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة”.

يشتمل تصميم رؤية رينو الخلابة على محرك هيدروجين ومحرك كهربائي وبطارية وخلية وقود وخزان هيدروجين.

وقالت رينو إن الخزان الذي يبلغ وزنه 2.5 كيلوجرام موجود في مقدمة السيارة وسيستغرق ملئه حوالي خمس دقائق.

ومن جهتها قالت شركة رينو العالمية إن مجموعة نقل الحركة الكهربائية والهيدروجين كانت ”جزءًا من رؤية طويلة المدى ، لما بعد عام 2030?.

الفكرة العامة هي أن خلية وقود الهيدروجين في Scenic Vision ستساعد في توسيع نطاق السيارة خلال الرحلات الطويلة.

وقالت رينو: في عام 2030 وما بعده ، بمجرد أن تصبح شبكة محطات الهيدروجين كبيرة بدرجة كافية ، ستتمكن من القيادة لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر [ما يزيد قليلاً عن 497 ميلاً] … دون التوقف لشحن البطارية.

يوضح مفهوم الهيدروجين الكهربائي لرينو كيف تبحث شركات السيارات عن طرق لتطوير عروض انبعاثات منخفضة وعديمة الانبعاثات يمكنها منافسة مجموعة سيارات البنزين والديزل.

المصدر: Nile Motors

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