تكشف فيراري النقاب عن النسخة الهايبرد الجديدة لومان 2023

كشفت فيراري النقاب عن النظرة الأولى من النموذج الأولي للسيارة لومان هايبر كار التي من المرجح إطلاقها العام المقبل ، والذي سيتم استخدامها في بطولة العالم للقدرة ولومان.
حيث، كشف الإسطبل الإيطالي من مارانيلو النقاب عن التفاصيل الأولى لمشروعه الجديد ، والذي سيبدأ الاختبار على المسار في الأسابيع المقبلة ليكون جاهزًا لموسم 2023 .
في 10 يونيو 1973 ، لوح العلم الأبيض والأسود المربّع فوق فيراري للمرة الأخيرة في الدرجة الأولى في لومان 24 ساعة. بعد تسعة وأربعين عامًا من ذلك التاريخ ، تقدم فيراري التفاصيل الأولى لنموذجها الأولي Le Mans Hypercar ، والذي ستنافسه في بطولة العالم للقدرة من عام 2023 ، كما جاء في البيان الصحفي لفيراري.
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