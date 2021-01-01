تكشف فيراري النقاب عن النسخة الهايبرد الجديدة لومان 2023

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صورة الخبر: فيراري
فيراري

كشفت فيراري النقاب عن النظرة الأولى من النموذج الأولي للسيارة لومان هايبر كار التي من المرجح إطلاقها العام المقبل ، والذي سيتم استخدامها في بطولة العالم للقدرة ولومان.

حيث، كشف الإسطبل الإيطالي من مارانيلو النقاب عن التفاصيل الأولى لمشروعه الجديد ، والذي سيبدأ الاختبار على المسار في الأسابيع المقبلة ليكون جاهزًا لموسم 2023 .

في 10 يونيو 1973 ، لوح العلم الأبيض والأسود المربّع فوق فيراري للمرة الأخيرة في الدرجة الأولى في لومان 24 ساعة. بعد تسعة وأربعين عامًا من ذلك التاريخ ، تقدم فيراري التفاصيل الأولى لنموذجها الأولي Le Mans Hypercar ، والذي ستنافسه في بطولة العالم للقدرة من عام 2023 ، كما جاء في البيان الصحفي لفيراري.

“السيارة ، التي سيبدأ اختبار التطوير الأول لها في الأسابيع المقبلة ، تتمتع بجاذبية أسلوبية قوية للميزات التي تميز الطرازات عن مجموعة المطورين.”

ومع ذلك ، فإن النموذج الأولي للعلامة التجارية الإيطالية لم يحصل على اسمه ، والرسومات المقدمة تكشف فقط مخططًا صغيرًا لمقدمة السيارة وترتيب الأضواء.

لم تؤكد Ferrari أيضًا قائمة السائقين الذين سيتسابقون في البناء الجديد في فئة LMH في موسم 2023 ، ولكن تم اختبارهم فقط مع راكبي المصانع الذين يتسابقون في FIA WEC في LMGTE Pro. جلس جيمس كالادو ، وأليساندرو بيير غيدي ، وميغيل مولينا ، وأنطونيو فوكو ، ونيكلاس نيلسن ، وأليسيو روفيرا ، وديفيد ريجون أثناء اختبار القيادة في قمرة القيادة Oreci 07-Gibson LMP2.

المصدر: Nile Motors

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