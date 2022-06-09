تشهد أسعار الحديد فى مصر استقرارا ملحوظا بتداولات اليوم



أسعار الحديد أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد في مصر استقرار ملحوظ بتداولات اليوم الأحد 12 يونيو 2022، وذلك مع إعلان المصانع تثبيت الأسعار خلال الشهر الجاري، بعد خفض الأسعار قرابة 2000 جنيه.



أسعار الحديد فى مصر اليوم

سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع



سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

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