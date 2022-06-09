تشهد أسعار الحديد فى مصر استقرارا ملحوظا بتداولات اليوم

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أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد في مصر استقرار ملحوظ بتداولات اليوم الأحد 12 يونيو 2022، وذلك مع إعلان المصانع تثبيت الأسعار خلال الشهر الجاري، بعد خفض الأسعار قرابة 2000 جنيه.

أسعار الحديد فى مصر اليوم
سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها

سعر حديد العشرى 18000 جنيها للطن

سعر حديد المراكبى 18050 جنيها
سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيها

سعر حديد الجارحي 17850 جنيها للطن.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا تشهد أسعار الحديد في الأسواق استقرارا ملحوظا.

المصدر: اليوم السابع

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