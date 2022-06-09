أسعار الخضروات والفاكهه في الأسواق

سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارا ملحوظا اليوم وعلى رأسها الطماطم لتتراوح بين ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيها مقابل 7 جنيهات الأيام الماضية ، والبطاطس 2 إلى 3.5 جنيه والبصل 1 إلى 2.25 جنيه والكوسة 2 إلى 4جنيات .
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5.5 إلى 6.5 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي 2.5 إلى 3.5 جنيه، والرومي 1.5 إلى 2.5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات.
وبلغ سعر الفلفل الألوان 5 إلى 8 جنيهات في سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 3 جنيه والثوم 7 إلى 11 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.
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