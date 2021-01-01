4 طرق تساعدك على الشعور بالشبع غير الطعام

يرغب البعض في الحصول على جسم رشيق، لذلك يبذلون قصارى جهدهم في ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائى صحى للتخلص من الدهون الزائدة ولكنهم يغلبهم دائماً شعورهم بالجوع، الذى يمكن التخلص منه من خلال اتباع بعض النصائح البعيدة عن الطعام والتي تساعد على الشبع والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "health" .
طرق الشعور بالشبع غير الطعام
اتفسح في أي حتة
ينصح بالتجول في الحدائق المختلفة، حيث يساعد ذلك على تدفق الدم إلى العضلات ويساعد على الشعور بالشبع لفترة من الوقت، والسعادة .
اعتمد على حواسك
لا يقتصر الشعور بالشبع على ما تشعر به فقط، بل بما تراه أيضًا، حيث ترتبط الإشارات المرئية بالشهية، ولهذا السبب أوصى ديفيد زينزينكو، مؤلف كتاب Zero Sugar Diet ، بإطفاء شمعة عند الانتهاء من تناول الطعام، حيث قال: "سيساعد ذلك على إخبار العقل متى تبدأ وتتوقف عن تناول الطعام".
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