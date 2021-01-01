4 طرق تساعدك على الشعور بالشبع غير الطعام

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يرغب البعض في الحصول على جسم رشيق، لذلك يبذلون قصارى جهدهم في ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائى صحى للتخلص من الدهون الزائدة ولكنهم يغلبهم دائماً شعورهم بالجوع، الذى يمكن التخلص منه من خلال اتباع بعض النصائح البعيدة عن الطعام والتي تساعد على الشبع والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "health" .



طرق الشعور بالشبع غير الطعام

اتفسح في أي حتة

ينصح بالتجول في الحدائق المختلفة، حيث يساعد ذلك على تدفق الدم إلى العضلات ويساعد على الشعور بالشبع لفترة من الوقت، والسعادة .



اعتمد على حواسك

لا يقتصر الشعور بالشبع على ما تشعر به فقط، بل بما تراه أيضًا، حيث ترتبط الإشارات المرئية بالشهية، ولهذا السبب أوصى ديفيد زينزينكو، مؤلف كتاب Zero Sugar Diet ، بإطفاء شمعة عند الانتهاء من تناول الطعام، حيث قال: "سيساعد ذلك على إخبار العقل متى تبدأ وتتوقف عن تناول الطعام".

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شرب كوب من الشاي قبل الأكليساعد الشاي الدافئ على تهدئة الأعصاب، لذلك ينصح بشربه ببطء، حتى يشعر الشخص بالشبع وامتلاء المعدة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الأحماض الأمينية، الثيانين، الذي يساعد على اليقظة، يمكن تناول مشروبات تساعد على حرق الدهون بالجسم، مثل الشاي الأخضر، الذى يساعد على الشعور بالشبع وامخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وحرق الدهون مما يساعد على إنقاص الوزن الزائد.تخصيص صحن صغيرينصح بتخصيص صحن صغير للطعام سواء وجبات غذائية أو خفيفة أو حتى للفواكه حيث يساعد مشاهدة الصحن على الشعور بالامتلاء والشبع قبل تناول الطعام .