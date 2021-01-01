"جوجل" توجه تحذيرًا مهمًا لمستخدمي "أندرويد"..حتى لا تتعرض للهاكر..

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صورة الخبر: أندرويد
أندرويد

أعلنت شركة جوجل، عن إصدار تحديث عاجل يعمل على إصلاح 41 مشكلة، بينها بعض المشكلات الخطيرة للغاية، وحثت مستخدمي هواتف "أندرويد" على تنزيل آخر تحديثات البرامج بعد اكتشاف مشكلات حرجة قد تترك الأجهزة معرضة للهجوم.

وذكرت جوجل، أن أحد أخطر الأخطاء المكتشفة في نظام التشغيل "أندرويد"، قد يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد دون الحاجة إلى امتيازات تنفيذ إضافية، مشيرة إلى أن هذا أمر خطير للغاية، لأن هذه الأنواع من العيوب يمكن أن تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الجهاز وسرقة البيانات الشخصية.

كما يمكن لعيبين آخرين أن يسمحا أيضا للقراصنة بالوصول إلى الأجهزة عن طريق اختراق البرامج الضارة.

المصدر: الرئيس

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