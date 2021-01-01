اعرفى طريقة عمل طعمية الحمص..يوم الطعمية العالمي..



الطعمية الطعمية

الفلافل أو الطعمية ذات الرائحة الرائعة التي تجذبك بهذه الرائحة الشهية وهى تقلى في الزيت، التي لا يختلف على حبها اثنين، ويمكن صنعها بسهولة شديدة وهى طبق شعبي وقد تتكون من الحمص أو الفول وهى مقرمشة من الخارج وناعمة ولذيذة من الداخل.



واليوم الأحد 12 يونيو من كل عام، هو اليوم العالمي للطعمية لذا نلقى عليها بعض الضوء، فالطعمية من الأكلات التي يحبها النباتيين وآكلي اللحوم.



ويعتقد البعض أن أصلها يرجع للعصر الفرعوني. ولأن الطعمية المصرية بالفول متوفرة بسهولة في كل منزل، نتعرف في هذا التقرير على طريقة عمل الطعمية بالحمص في المنزل وفقاً لموقع "inspiredtaste":

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طريقة عمل الطعمية بالحمص: المكوناتالحمص المجففيمكنك استخدام الحمص المعلب أو المطبوخ ولكنه ليس خيارا جيد، الأفضل هو الحمص الجاف المنقوع، لأنه أفضل لطعم الفلافل، ويعطى ملمس مختلف، ورائع.البصل والثوميجب وضع في الطعمية الكثير من النكهات وبكميات كبيرة من البصل والثوم، ويمكن استخدام البصل الأحمر والبصل الأصفر، والكرات لصنع الطعمية لأنه يعطيها طعم قوى ولذيذ.أعشاب طازجةيفضل استخدام أعشاب طازجة، تحديدًا 2 أكواب من الأعشاب، مثل البقدونس والكزبرة، والنعناع، ويمكن استخدام مكون واحد من تلك الأعشاب، ويعطى الطعمية اللون الأخضر الجميل عند تناولها.البهارات المجففةيمكن إضافة الكمون المطحون والكزبرة المطحونة والهيل المطحون والفلفل الحار وأضافه كمية من الملح والفلفل الأسود المطحون مع الخليط.طريقة عمل الطعمية بالحمص: الخطواتنقع الحمص المجففهذه الخطوة بسيطة، نضيف الحمص المجفف الحبوب إلى وعاء كبير ونغطيه بالماء ويترك جانباً حتى يتضاعف حجمه، وذلك لبعض الوقت، ويمكن تركه قبل بيوم في الماء، ويتم تصفيته.إضافة جميع المكونات في الكبةنقطع البصل والبصل الأخضر بشكل خشن ونضيفه لمحضر الطعام (الكبة) مع الحمص والثوم والأعشاب والبهارات والملح والفلفل ونفرمه حتى يصبح ناعماً.يغطى خلطة الفلافل ووضعها في الثلاجة لمدة ربع الساعةيجب وضع خليط الطعمية في الثلاجة لحوالي 15 دقيقة ويمكن وضعها أكثر حسب الرغبة.تشكيل كرات من خلطة الفلافليمكن عمل كرات حسب الحاجة والباقي يترك في الثلاجة لحين استخدامه في يوم أخر، ونأخذ الطعمية ونضغطها على شكل كرة صغيرة براحة اليد.طهى الفلافلوحتى يتم الحصول على فلافل مقرمشة، يتم قليها في حوالى زيت غزير، وعندما تنضج الفلافل نرش على وجهها القليل من الملح، وتؤكل ساخنة فور خروجها من الزيت.