الأمن يكشف تفاصيل تداول فيديو تعدي شرطيين على شخص بالقليوبية

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نفى مصدر أمنى، صحة ما تم بثه على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص، بالتعدي عليه من قبل 2 من رجال الشرطة، بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.





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حقيقة الواقعةوقال المصدر الأمني، إنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، اعترض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام إحدى الكافيتريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة أثناء تواجده بها، دون حدوث تعدى عليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.وعلى جانب آخر، نفت أجهزة الأمن، كل الادعاءات المزيفة التي روجتها بعد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد حول تعرض محتجز للتعذيب داخل السجون.وقالت أجهزة الأمن، إنه بالنسبة لما تم تداوله لمقطعين مُصورين على صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب، وتبين أن المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب.