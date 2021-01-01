بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية



مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية ومن المقررر أن يفتح باب التظلمات يوم الأربعاء المقبل وتنتهي يوم 28 يونيو الجاري.



وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن مواعيد تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية كالتالي: الأربعاء 15 يونيو إدارة بنها والخميس 16 يونيو طوخ وقها والأحد 19 يونيوادارة شرق شبرا ولاثنين 20 يونيو وغرب شبرا والثلاثاء 21 يونيو القناطر وقليوب والأربعاء 22 يونيو ادارة الخصوص والعبور والخميس 23 يونيوادارة شبين القناطر وكفر شكر والأحد 26 يونيو ادارة الخانكة والاثنين والثلاثاء 27 و28 يونيو للمتخلفين عن موعد التقديم المحدد لكل إدارة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن لجنة النظام والمراقبة ستقوم بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر علي ورقة الإجابة ثم ترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط على أن يتم حضور ولي الأمر ومعه البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على ورقة الإجابة، مع عدم اصطحاب المحمول.



وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مقر مدرسة هدي شعراوي الإبتدائية خلف محافظة القليوبية ببنها الجديدة لتلقي وتقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية.