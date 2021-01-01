

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للطلاب من حملة الشهادة الإعدادية فى العام الدراسي 2021-2022، الراغبين في الالتحاق في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة خلال شهر يوليو القادم .



وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة العام الدراسي القادم الذي سيبدأ فى سبتمبر 2022 .



وعلم موقع صدى البلد ، أن معايير القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة تعتمد على :

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وأكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، أن إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يحدث لأول مرة، في إطار استراتيجية تطوير التعليم الفني، القائمة على خمسة محاور رئيسية، وهي: تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ الدراسة العام القادممدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية (متخصصة في مجال الطباعة)مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعاشر من رمضان بالشرقية (متخصصة في تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الابعاد)مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط (متخصصة في الذكاء الاضطناعي و التكنولوجيا الرقمية)مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالاسكندرية (متخصصة في التجارة الحديثة)مدرسة مصر للتأمين الدولية التكنولوجيا التطبيقية بالمنيا (متخصصة في تسويق الخدمات المالية)مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالسادس من أكتوبر بالجيزة ( متخصصة في البرمجيات)مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة ( متخصصة في التطوير العقاري والسياحي)مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة ( متخصصة في الميكاترونيات والطاقة المتجددة و السكك الحديدية ، واللحام والتشغيل المبرمج واوتوترونيكس السيارات)مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا (متخصصة في الانتاج الحيواني والبساتين و الميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي و المحاصيل الزراعية)مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ( متخصصة في الهندسة الزراعية - الاراضي والمياه - الاقتصاد - الزراعي - البساتين - المحاصيل الزراعية - الانتاج الحيواني والداجني)