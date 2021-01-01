كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة تعلن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني



كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة كلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة



بدأت اليوم السبت 11 يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورعطية الطنطاوي عميد الكلية، و الدكتورة أميرة شوقي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



وصرح الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية أن الامتحانات مرت في يومها الأول بهدوء دون رصد أي مشكلات، وأنه بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتنظيم دخول الطلاب، كما تم تقسيم طلاب برامج الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية على أيام مختلفة لمراعاة الكثافة وتحقيق الانسيابية والتباعد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة وخريجيها الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق

وأضاف عميد الدراسات الأفريقية العليا أنه شكل لجان لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل مع الطوارئ، وإعداد النتائج الإلكترونية لإعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات.

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وعلى جانب آخر فازت 3 فرق بحثية من كليتي الدراسات العليا الأفريقية والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالمراكز الأولى في المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات العامة "شبابنا يدعم قرارنا"، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفرق البحثية من كلية الدراسات الأفريقية فازت بالمركز الأول "ببرنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الأفريقية - صادراتنا لقارتنا"، وفاز فريقان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركزين الثالث والرابع، ببحثين حول "تعزيز فرص العمل اللائق في مصر للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية"، و"توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات".‎وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تؤمن بدور الشباب في التنمية والبناء بفكر متطور مسلح بالعلم والموهبة، وأهمية المساهمة في تقديم الأفكار المتطورة والابتكارات، وتضع ضمن أولوياتها رعاية الطلاب والباحثين، وتنمية قدراتهم ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة المتميزة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وتأهيلهم للفوز بمراكز متقدمة فيها، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية وتوجيهها لأن تكون تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع.