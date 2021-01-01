مجدي عاشور يوضح .. كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة ؟



مجدي عاشور مجدي عاشور



كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار السلبق لمفتي الجمهورية .



وأجاب مجدي عاشور قائلا: إن طريقة معرفة جواب الاستخارة متنوعة ، والأمر فيها قريب ، فمن استخار اللهَ تعالى في أمر من الأمور ووجد انشراحَ صدره ، وتوفيقَ الله تعالى ؛ فليُقدِم عليه . ومن وجد صارفًا عنه فليتركه .



وأوضح مستشار المفتي أن الأمر في معرفة جواب الاستخارة لا يتوقف على الرؤيا .



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وتابع أمين الفتوى: ننصح بأن يسأل الإنسان أهلَ الخبرة والأمانة في أمره أوَّلًا ، ثم يصلي صلاة الاستخارة ، ثم يُقْدِم على أمره مع التوكل على الله تعالى . فإن كان خيرًا فسيسره الله له ، وإن كان شرًّا فسيصرفه الله عنه .على الإنسان أن يتوضأ وينوي صلاة الاستخارة ركعتين، فى الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وبعد ذلك يقرأ سورة الكافرون وفى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد ثم يصلى الركعتين، وبعد أن يسلم يرفع يده خاشعًا قانتًا خاضعًا لله يمدح الله عز وجل ويثني عليه ثم يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يقول دعاء الاستخارة وهو :«اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمى الإنسان حاجته - خيرًا لى فى دين ودنياي ومعاشي وعاقبة أمرى وعاجل أمرى وأجله فقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وإن كنت تعلم أن أمرى هذا وتقول حاجتك شرًا لى فى ديني ومعاشي وعاقبة أمرى وعاجل أمرى وأجله فاصرفه عنى واصرفني عنه وقدر ليا الخير حيث كان ثم ارضني به".صلاة الاستخارة للزواجعدد مرات صلاة الاستخارة للزواج ، على المسلم ألا يكتفي بأداء صلاة الاستخارة مرة واحدة ولكن يجب عليه تكرارها عدة مرات، كما فعل عمر بن الخطاب –رضى الله عنه- عندما أراد أن يكتب الحديث «ظل يستخير الله تعالى شهرًا كاملًا»، إلا أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه لم يحدد عدد مرات معين لصلاة الاستخارة بل أمرنا بها حتى ينشرح الصدر وتُيسر الأمور لما نستخير فيه المولى.