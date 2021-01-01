30 كلمة رددها في دعاء قبل النوم .. تعرف عليها

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز


قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن دعاء ما قبل النوم، هو " اللّهمّ أسلمت نفسى إليك، وفوّضت أمرى إليك، ووجّهت وجهى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، وبنبيّك الذى أرسلت".

وأوضح عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن هذا الدعاء يجعلك تصحوا إنسان جديد وترى أشياء جميلة فى نومك، وتابع:" وبما أن النوم موتى صغرى وذلك يجعلنا نتدرب على الموت نقول عندما نستيقظ الحمد الله الذى أحيانا بعدما أماتنا".

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ان كل مسلم يسعى لتحقيق شعب الإيمان التي أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ولهذا أكد الرسول صلى الله وعليه وسلم أن الحياء شعبة الإيمان، حيث لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء.

وتابع، أن هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن تقلل من الإيمان بصورة كبيرة والتي تتمثل في أنه يجب على المسلم إذا لم يستطع أن يدخل الفرحة على أخيه يجب تجنب حزنه، والبعد عن الذم إذا لم يستطع مدحه.

المصدر: دي ام سي

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