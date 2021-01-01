انتبه علامات تحذيرية تدل على الإصابة بـ ورم الدماغ



الإصابة بـ ورم الدماغ الإصابة بـ ورم الدماغ



كلنا نعيش حياة مرهقة بخطى سريعة نتيجة لذلك غالبًا ما نضع أعراضًا مثل الصداع ومشاكل البصر جانبا، ونلقي باللوم عليها في أسلوب حياتنا، لكن هذا الإغفال البسيط يمكن أن يكون له نتيجة خطيرة، يمكن أن يكون هذا علامة على ورم في المخ؛ حيث تتكاثر خلايا المخ بشكل غير طبيعي؛ حيث يمكن أن تكون سرطانية أو غير سرطانية، يحدد موقعه في الدماغ خطورة الورم، على الرغم من أن ورم الدماغ ليس سرطانًا شائعًا جدًا، إلا أنه من المهم معرفة العلامات التحذيرية لضمان التشخيص والعلاج بشكل أسرع.



وفقًا للدكتور نافين إم إيه، استشاري جراحة الأعصاب (جراحة العمود الفقري الأقل بضعاً)، مستشفى بي جي إس جلين إيجلز العالمي، "لا تحتوي الجمجمة على مساحة زائدة لأي شيء بخلاف الدماغ. لذلك، عندما تتطور أورام الدماغ وتتوسع ، فإنها تسبب ضغطًا إضافيًا في هذا المكان المغلق، وهذا ما يسمى بالضغط داخل الجمجمة، زيادة الضغط داخل الجمجمة ناتجة عن الأنسجة الزائدة في الدماغ وكذلك انسداد مسارات تدفق السائل النخاعي".



الأعراض الأكثر شيوعًا لـ ورم الدماغ

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-النوباتعادة ما ترتبط النوبات بالصرع ولكنها قد تكون أيضًا علامة على وجود ورم في المخ، في الواقع وفقًا للأطباء عانى ما يصل إلى 60? من مرضى أورام المخ من النوبات، يقترن هذا بالغثيان والقيء، إذا كنت تعاني منها ، فمن الأفضل أن يفحصها الطبيب.-صداع متكرر في الصباحيمكن أن يكون الصداع أكثر الأعراض إرباكًا لأنه يمكن أن يكون له أسباب متعددة ولكن إذا كنت تعاني من صداع متكرر أسوأ من المعتاد ولا يوجد علاج يبدو أنه يخفف الألم ، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب.-تغيير في الرؤيةيمكن أن يكون التغيير المفاجئ في بصرك أيضًا مؤشرًا على ورم في المخ، إذا رأيت أشياء غير واضحة فجأة أو كانت لديك مشكلات في الرؤية المحيطية مما يسمح لك برؤية الأشياء من حولك دون قلب رأسك ، فربما يجب عليك زيارة الطبيب.-كلام غير واضحقد يكون ضباب الدماغ العرضي أمرًا طبيعيًا حيث تميل إلى الشعور بالضياع أو فقدان مسار ما كنت تفعله، ولكن إذا واجهت صعوبة مفاجئة في القراءة أو الكتابة أو أصبح كلامك مشوشًا ، فقد يكون ذلك من أعراض ورم في المخ.-تغيير في الشخصيةيعد البقاء غير مركز أو أن تصبح عدوانيًا فجأة من العلامات النادرة لورم الدماغ، قد تشعر بالغموض أو تغيرات شخصية مفاجئة.