انتبه علامات تحذيرية تدل على الإصابة بـ ورم الدماغ

كلنا نعيش حياة مرهقة بخطى سريعة نتيجة لذلك غالبًا ما نضع أعراضًا مثل الصداع ومشاكل البصر جانبا، ونلقي باللوم عليها في أسلوب حياتنا، لكن هذا الإغفال البسيط يمكن أن يكون له نتيجة خطيرة، يمكن أن يكون هذا علامة على ورم في المخ؛ حيث تتكاثر خلايا المخ بشكل غير طبيعي؛ حيث يمكن أن تكون سرطانية أو غير سرطانية، يحدد موقعه في الدماغ خطورة الورم، على الرغم من أن ورم الدماغ ليس سرطانًا شائعًا جدًا، إلا أنه من المهم معرفة العلامات التحذيرية لضمان التشخيص والعلاج بشكل أسرع.
وفقًا للدكتور نافين إم إيه، استشاري جراحة الأعصاب (جراحة العمود الفقري الأقل بضعاً)، مستشفى بي جي إس جلين إيجلز العالمي، "لا تحتوي الجمجمة على مساحة زائدة لأي شيء بخلاف الدماغ. لذلك، عندما تتطور أورام الدماغ وتتوسع ، فإنها تسبب ضغطًا إضافيًا في هذا المكان المغلق، وهذا ما يسمى بالضغط داخل الجمجمة، زيادة الضغط داخل الجمجمة ناتجة عن الأنسجة الزائدة في الدماغ وكذلك انسداد مسارات تدفق السائل النخاعي".
الأعراض الأكثر شيوعًا لـ ورم الدماغ
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