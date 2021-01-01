تعرفي علي أبرز ألوان صيف 2022



ألوان صيف 2022 ألوان صيف 2022



تبحث الفتيات باستمرار عن موضة ألوان صيف كل عام، و يصادف هذا العام ألوان غير معتادة عن كل عام، مما تسبب في قلق كبير من ارتداء هذه الألوان نظرا لجرأتها الغير معهودة عن كل عام .







موضة ألوان صيف 2022 في الملابس



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وقالت سارة الشامي خبيرة الأزياء والموضة،إن ألوان صيف 2022 جميعها تميل إلى الفرحة والجرأة أيضا، وتتماشى أغلب الألوان هذا العام مع جميع ألوان البشرة، ويمكن تنسيقها بسهولة ؛ حيث أن أغلب الألوان مستوحاة من ملابس باربي العصرية والأنثوية، ولكن بلمسة جريئة .وتابعت الشامي في تصريح خاص موع “صدى البلد” الإخباري، أن الألوان النيون هي من الألوان المتصدرة على عرش ألوان ملابس صيف 2022، ويجب على الأقل إقتناء لون أو أثنين في خانة ملابسك الصيفية .وتابعت الشامي، أن من أكثر الالوان التي تتناسب مع جميع ألوان البشرة اللون الوردي الناري، واللون الأخضر النيون، وجميعها ألوان سهلة التماشي مع الأبيض وغيرها من الألوان الأساسية الهادئة، وتعطي لك مختلف وناعم .وأشارت الشامي، إلى أن اللون الأخضر من الألوان التي نالت استحسان العديد من النساء والفتيات في العامين الماضيين، فرأيناه بعدة درجات مختلفة، لكن هذا العام فإن الأخضر الليموني هو سيد الموقف وهو مكتسح جميع درجات ألوان ذويه.وأضافت الشامي، أن اللون الأخضر الليموني مناسب لصاحبات البشرة الزيتونية Olive Skin Tone وصاحبات البشرة الدافئة بامتياز، لكن إذا كنت من صاحبات البشرة الباردة فقد يكون إختيار درجات اللون الأخضر المائل للأزرق هو الأفضل لكي يتناسب مع لون بشرتك.