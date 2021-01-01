حرب بين إسرائيل وإيران تدار "خلف الكواليس" .. تفاصيل

كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات أن هناك حربا مندلعة بين إسرائيل تدار "خلف الكواليس"، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يمر بحالة "تنظيم جديد".
وفي تصريح لصحيفة "غلوبس" العبرية، قال بن شبات إن "هناك حربا تدار بين بلاده وإيران، خاصة على الصعيد السيبراني، وإن هذه الحرب مستمرة، ولم يعرف موعد نهايتها بعد"، مضيفا أن "تلك الحرب تدار في الحقيقة خلف الكواليس".
وطالب الإدارة الأمريكية بإظهار مبدأ القوة أمام إيران، ووضع الخيار العسكري على الطاولة، مؤكدا أنه دون ذلك فإن إيران ستستمر في برنامجها النووي ولن يقف أمامها أي رادع أو قوة.
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