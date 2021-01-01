القضاء المصري يدرج 6 متهمين على النشرة الحمراء بقضية تهريب أموال لتمويل الإرهاب

وجه القضاء المصري يوم السبت إخطار لجهاز الإنتربول لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء بقضية تهريب الأموال للخارج لتمويل الإرهاب.
وقررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخطار الانتربول الدولي لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء وتتبعهم وضبطهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية في القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية هي "الإخوان المسلمين" وتهريب أموال للخارج.
والمتهمون هم: محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.
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