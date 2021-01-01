العثور على نقش أثري من زمن الخلفاء الراشدين ..صورة

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صورة الخبر: نقش أثري من زمن الخلفاء الراشدين
نقش أثري من زمن الخلفاء الراشدين

أعلنت هيئة التراث السعودية العثور عن نقش أثري إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، رضي الله عنه يعود لما قبل 1419 عاما، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم العثور عليه.

وتم العثور على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع "تويتر".

ويحوي النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي دون نقاط أو تشكيل.

وقالت الهيئة إنها أجرت "فحصا توثيقيا للنقش يكشف عن غموض سطره الأول، الذي أسفر عن اسم العلم "زهير" الذي كتب وقام بتدوين النص".

وجاءت قراءة النص كما يلي: "أنا زهير آمنت بالله وكتبت زمن أُمّر بن عفان سنة أربع وعشرين (هجريا)".

وترجع أهمية النقش كونه يوثق حدث تولي الخليفة عثمان بن عفان خلافة المسلمين، وهو ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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