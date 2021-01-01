العثور على نقش أثري من زمن الخلفاء الراشدين ..صورة

أعلنت هيئة التراث السعودية العثور عن نقش أثري إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، رضي الله عنه يعود لما قبل 1419 عاما، ما يجعله ثالث أقدم نقش إسلامي يتم العثور عليه.
وتم العثور على النقش الأثري في منطقة قصر عليا الأثرية التابعة لمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، والمدرجة على قائمة سجل الآثار الوطني، وفق تغريدة لهيئة التراث على حسابها بموقع "تويتر".
ويحوي النقش كلمات من حروف باللغة العربية كتبت بشكلها البدائي دون نقاط أو تشكيل.
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