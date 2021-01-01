مشروبات لترطيب الجسم والتغلب على الحر



مشروبات لترطيب الجسم مشروبات لترطيب الجسم

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، يبحث العديد من الأشخاص عن مشروبات باردة للتغلب على الحر و ترطيب الجسم، حيث يزيد موسم الصيف من إزالة محتوى الماء من الجسم على شكل عرق.



تحتوي مشروبات باردة على مكونات عضوية على عكس المشروبات الغازية المصنوعة في المصنع والتي هي مجرد مياه غازية محلاة.



غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في مشروبات باردة عبارة عن فواكه أو خضروات طبيعية ، لذا فإن إحدى الفوائد الكبيرة لتناول المشروبات الباردة هي أننا لا نرطب الجسم فقط ، بل إننا نغذي أنفسنا أيضًا في نفس الوقت.

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مشروبات تساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف-ماء جوز الهندلا شيء يتفوق على كوب من ماء جوز الهند خلال موسم الصيف، يمكنك حتى الحصول عليها مباشرة من القشرة نفسها باستخدام سكبها، يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند ، أي حوالي 240 مل ، على 60 سعرة حرارية ، و 15 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 8 جرامات من السكر ، ونحو 15? من القيمة الغذائية للبوتاسيوم، يحتوي ماء جوز الهند على 94? ماء.- عصير قصب السكرعصير قصب السكر هو المستخلص الذي يتم الحصول عليه من قصب السكر الخام بالضغط عليه، كوب صغير من عصير قصب السكر يحتوي على 180 سعرة حرارية ، و 30 جراما من السكر وهو غني بالألياف الغذائية.-اللبنكوب مليء بحليب يبرد الجسم حتى خلال ساعات الذروة من الظهر ، اللبن ليس مجرد مشروب بارد ، فهو مصدر كبير للعناصر الغذائية عندما تنظر إلى تركيبته الغذائية، يحتوي كوب واحد من حليب الألبان على 110 سعرات حرارية ، و 9 جرامات من البروتين ، و 13 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الدهون ، وما يقرب من 12 جرامًا من السكر.-ماء الشعيرمياه الشعير المصفى هي مشروب تبريد صيفي أقل شهرة، يحتوي كوب واحد من هذا الماء على 81 سعرًا حراريًا و 2.8 جرامًا من البروتين و 16.7 جرامًا من الكربوهيدرات و 0.9 جرامًا من الألياف.- عصير ليمونهو أفضل مشروب بارد في الصيف، يحتوي 100 جرام من عصير الليمون على 29 سعرة حرارية ، و 1.1 جرام من البروتين ، و 2.5 جرام من السكر ، و 2.8 جرام من الألياف ، و 9.3 جرام من الكربوهيدرات.