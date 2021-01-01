أطعمة تساعد على زيادة كثافة العظام



زيادة كثافة العظام زيادة كثافة العظام



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصائح لزيادة كثافة العظام من خلال الأطعمة الآتية.



نصائح لزيادة كثافة العظام من خلال هذه الأطعمة..

1-تناول الخضراوات بكثرة: تُعدّ الخضراوات أحد أهم مصادر فيتامين ج الذي يُحفّز إنتاج الخلايا التي تكوّن العظام، إضافة إلى أنّفيتامين ج مضاد للأكسدة وبالتالي قد يحمي خلايا العظام من التلف، كما أنّ الخضراوات تعمل على زيادة كثافة العظام.



2-تناول كميات كافية من البروتين: الحصول على كميات كافية من البروتين أمر مهم لدعم صحة العظام؛ لأنّ ما نسبته 50% منالعظام يُصنع من البروتين.

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3-تناول طعام غني بالكالسيوم: يُعدّ الكالسيوم أهم المعادن التي تقوّي العظام، حيث إنّه المعدن الرئيسي الذي يوجد في العظام، ومن الضروري تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم بشكل يومي من أجل حماية العظام والحفاظ على قوّتها.4-تجنّب النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية: قد يؤدي التقليل من السعرات الحرارية في النظام الغذائي إلى إبطاء عمليات الأيض،وتوليد شعور عكسي بالجوع، وفقدان الكتلة العضلية.5-الحفاظ على الوزن الصحي: إضافة إلى أهمية اتّباع نظام غذائي صحي، فإنّ الحفاظ على الوزن الصحي قد يساهم أيضاًفي الحفاظ على العظام صحيّة، وذلك لأنّ الأوزان التي تكون أقل من الحد الطبيعي تزيد من خطر تلين وهشاشة العظام، كما أنّ الأوزانالثقيلة تؤثر سلباً في صحة العظام.6-تناول طعام غني بالمغنيسيوم والزنك: تلعب العديد من المعادن دوراً مهماً في صحة العظام، حيث إنّ الكالسيوم ليس المعدن الوحيد الذييؤدي إلى ذلك، ومن المعادن الأخرى المُفيدة المغنيسوم والزنك، إذ إنّ للمغنيسيوم دور مهم في تحويل فيتامين د إلى الشكل النشط الذي يحفزامتصاص الكالسيوم، أمّا الزنك فهو معدن يحتاجه الجسم بكميات قليلة.7-تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3: اشتهرت أحماض أوميغا-3 الدهنية بخصائصها المضادة للالتهاب، وإضافة إلى ذلك تم اكتشاف فوائد أوميجا-3 في حماية الجسم من فقد العظام نتيجة للتقدم في العمر، ويوجد الأوميجا-3 في مصادر حيوانية مثل: السمك الدهني، ومصادر نبانية مثل: بذور الشيا، وبذور الكتان، وفي الجوز.8-تناول مكملات الكولاجين: تناول المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد يساعد على حماية صحة العظام، وذلك لأنّ الكولاجينالبروتين الأساسي الموجود في العظام.