نصائح ضرورية لتقليل العرق في الصيف



لتقليل العرق في الصيف لتقليل العرق في الصيف



العرق من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص بالأخص مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وقد يؤثر العرق على صحة بعض الأشخاص بالسلب، و يعرض البعض الأخر للإحراج في كثير من الأحيان.



لذلك كشفت الدكتورة نورهان قنديل، استشاري التغذية العلاجية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح الضرورية و التي يجب إتباعها لتقليل من العرق خلال فصل الصيف.



نصائح لتقليل العرق خلال فصل الصيف

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- محاولة الابتعاد عن التوتر والقلق لأنهما أسباب رئيسية لزيادة التعرق بالأخص في فصل الصيف، لذا لابد من الهدوء حتي لا تشعر بالتوتر.- تقليل من تناول الأكلات الحارة وذلك لأن البهارات و التوابل الحارة تحتوي على مواد كيميائية تسمي الكابسيسين وهذه المادة تساعد على زيادة التعرق.- الابتعاد عن تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر والشاي والقهوة وبالأخص القهوة لأن الكافيين محفز رئيسي للتعرق، ويمكنك إستبدال هذه المشروبات بالمياه أو عصير الفواكه الطازج.-استخدام مقشر "سكراب" القهوة وجل الالو فيرا، لأن الالو فيرا يساعد على ترطيب الجلد ويقلل أيضا العرق، بالإضافة إلي أنه يقلل الالتهابات مما يساعد على منع الحساسية التي يتعرض لها الكثير خلال ارتفاع درجات الحرارة.- التقليل من استهلاك الملح في الطعام- إستخدام مضاد للعرق، لانه يساعد في سد المسام ويمنع العرق، ومن الأفضل استخدامه قبل النوم و الاستمرار على هذا الروتين من 8 إلي 10 أيام كنوع من لتقليل التعرق على مدار اليوم.